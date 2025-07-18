العمليات المشتركة: استهداف المنشآت النفطية والقواعد والمعسكرات يقوض جهود استقرار العراق

وقالت القيادة في بيان، "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وتخطيط ، وبإشراف ميداني من قبل رئيس والقادة الميدانيين وبالتنسيق مع وصلاح الدين وقيادات ، شرعت القوات الأمنية بعملية تفتيش واسعة شملت العديد من الأماكن في الحضر في قاطعي غرب وصلاح الدين وعدداً كبيراً من المخازن والأودية والكهوف".وأضافت: "تأتي هذه العملية لتدقيق ومتابعة معلومات مهمة ذات علاقة بإحباط نوايا ومحاولات لاستهداف القطعات الأمنية والأهداف الحيوية في البلاد".وشددت على "إن عمليات الاستهداف الأخيرة لمنشآت وحقول نفطية وبعض محاولات استهداف القواعد والمعسكرات هي اعتداء آثم وخطير يقوض كل الجهود الرامية لاستقرار وحملات البناء والتنمية، وستقوم بملاحقة كل من يعبث بأمن ومقدرات البلاد ومصالحها العليا او من يتعاون معهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".