عمليات البصرة: سنتلف قنابل عنقودية تحت السيطرة غداً

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إن "الجهد الهندسي في سيقوم بإجراء تفجير واتلاف قنابل عنقودية (تفجيرا تحت السيطرة) ضمن مقتربات منطقة الجنوبية غدا السبت".وأضافت، ان العملية ستكون "من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحاً".