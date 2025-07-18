وزير الداخلية يوجه بتشديد الرقابة على شروط السلامة للمباني وتعزيز الدفاع المدني

وقال للشمري في بيان ورد لـ ، إن الأخير "ترأس اجتماعاً في مقر ، بحضور مستشار الوزير لشؤون التدريب، ومدير عام الدفاع المدني، وعدد من الضباط، لمناقشة تعزيز إجراءات السلامة والوقاية وتشديد الرقابة وتكثيف الحملات لمتابعة المباني، من بينها التي هي قيد الإنشاء والمحال التجارية، وإغلاق المخالف منها، ومحاسبة الأشخاص غير الملتزمين بالقوانين".وأكد ، وفق البيان على "ضرورة الاستمرار في التدريب وبناء القدرات وشمول جميع مفارز الدفاع المدني بالتدريب، وإضافة تمارين افتراضية خاصة على المباني التي تكون بشكل عمودي، وآلية التعامل مع الحوادث في هكذا مبانٍ، واستخدام المعدات والعجلات الحديثة في حال وقوع حادث لا قدر الله، مشدداً على التعامل المهني مع الحوادث في مختلف الظروف".ووجه بـ"إسناد عمل المدني بعجلات إضافية ومعدات ومواد لوجستية وأجهزة مختلفة تخص عملهم".