سحب يد مدير الدفاع المدني في واسط

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة في بيان ورد لـ ، إن " قرر سحب يد مدير الدفاع المدني في لحين انتهاء اللجنة المكلفة بالتحقيق" بحادث حريق مركز التسوق في مدينة .وأضاف، أن القرارجاء على خلفية الحادث الأليم.