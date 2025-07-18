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الداخلية تنفي تعرض طواقم الدفاع المدني العراقي لهجوم في سوريا
أمن
2025-07-18 | 15:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
245 شوهد
نفت
وزارة الداخلية
، اليوم الجمعة، تعرق طواقم الدفاع المدني العراقية لهجوم إرهابي أثناء مشاركتها في إخماد حرائق الساحل السوري، مؤكدة عودتهم إلى البلاد يوم أمس دون أي حادث أو إصابة تذكر.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة
العميد مقداد ميري
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، "ننفي بشكل قاطع ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء غير صحيحة عن (تعرض طواقم الدفاع المدني العراقية لهجوم إرهابي متطرف أثناء مشاركتها في عمليات إطفاء الحرائق في الساحل السوري، ووقوع عدد من الإصابات ونقلهم إلى مستشفيات اللاذقية)".
وأضاف أن "فرق الدفاع المدني العراقي أنهت مهامها الإنسانية وعادت إلى أرض الوطن يوم أمس، دون أن تتعرض لأي حادث أمني أو إصابة تُذكر، وقد كانت مشاركتها ناجحة ومحل تقدير الجهات الرسمية في الجمهورية العربية السورية:,
ودعا ميري "الجميع إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية لتفادي تضليل الرأي العام أو التسبب بحالة من القلق المجتمعي غير المبرر".
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