عمليات قتل في ابي الخصيب والحصيلة 10 بين قتيل وجريح

وقال المصدر لـ ، ان "عمليات قتل عمد حصلت بين أبناء عمومة احدى عشائر قضاء ابي الخصيب في ، اثر نزاع عشائري سابق، اسفرت عن مقتل 6 اشخاص واصابة 4 اخرين من الجانبين".وأضاف المصدر ان "قوات امنية طوقت المنطقة ونقلت الجثث الى الطب العدلي والجرحى الى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج، فيما تمكنت من اعتقال 12 من طرفي النزاع وضبط 6 سيارات".