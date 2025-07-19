شرطة البصرة تعتقل متهمين بمشاجرة مسلحة بين أبناء عمومة في أبي الخصيب

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إن " شهد مشاجرة مسلحة بين أولاد عمومة بسبب خلاف عائلي شخصي قرب أحد المواكب الحسينية أسفر عن مقتل 6 أشخاص من الطرفين".وأضافت القيادة أن "شرطة استنفرت جميع مفارزها وتمكنت من إلقاء القبض على المتهمين من طرفي المشاجرة بعد تنفيذ مداهمات سريعة، وضبطت أسلحة مختلفة منها سلاح BKC، وبندقيتين، ومسدس، فضلاً عن أسلحة بيضاء وست عجلات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".