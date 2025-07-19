مصدر: مسلحون اقتحموا مستشفى أبي الخصيب وقتلوا أحد المصابين بالنزاع العشائري

وقال المصدر لـ ، إن "مجموعة مسلحة اقتحمت مستشفى أبي الخصيب في وقتلت أحد المصابين من أطراف النزاع الذي وقع في القضاء صباح اليوم".وأشار إلى أن "قوة أمنية وصلت إلى المستشفى".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت اعتقال متهمين بمشاجرة مسلحة في أبي الخصيب راح ضحيتها 6 أفراد من أبناء عمومة.وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، إن " شهد مشاجرة مسلحة بين أولاد عمومة بسبب خلاف عائلي شخصي قرب أحد المواكب الحسينية أسفر عن مقتل 6 أشخاص من الطرفين".وأضافت القيادة أن "شرطة استنفرت جميع مفارزها وتمكنت من إلقاء القبض على المتهمين من طرفي المشاجرة بعد تنفيذ مداهمات سريعة، وضبطت أسلحة مختلفة منها سلاح BKC، وبندقيتين، ومسدس، فضلاً عن أسلحة بيضاء وست عجلات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".