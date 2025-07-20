عمليات بغداد تغلق عددا من معامل تدوير وفرز النفايات في الكرخ

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنه "تنفيذاً لتوجيهات دولة تستمر ومن خلال (٢٤١٢٨٥) بمتابعة وتدقيق (معامل الانتاج)، حيث تم غلق عدد من معامل تدوير وفرز النفايات لمخالفتها الشروط والضوابط البيئية".وأضافت القيادة، "يأتي ذلك بهدف تقليل التلوث البيئي الحاصل نتيجة انبعاث الغازات والروائح المرافقة لعمليات الإنتاج ولما تسببه من ضرر على صحة وسلامة المواطنين بالاشتراك مع مفارز (وزارة البيئة، الدوائر البلدية) في جانب ".