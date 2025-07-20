الكوت.. بدء تسليم الجثث المتفحمة الى ذويهم بعد إجراء فحص الحمض النووي



وقال المصدر في حديث لـ ، إن " في بدأت صباح اليوم بتسليم الجثث المتفحمة إلى ذويها بعد إجراء تحاليل الـ DNA إثر احتراقهم داخل هايبر ماركت الكوت".

وأعلنت دائرة الطب العدلي، أمس السبت (19 تموز 2025) التعرف على 15 ضحية تفحمت أجسادهم إثر حريق مركز التسوق في مدينة الكوت، فيما دعت ذويهم إلى الحضور في الساعة السابعة من صباح يوم الأحد (20 تموز 2025) لتسلم الجثامين.