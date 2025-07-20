احباط مخططات "بقايا النظام البائد" والقبض على 40 متهمًا في 3 محافظات (فيديو)

جاء ذلك بعد جهد استخباري متواصل، وفقًا لبيان صادر عن الجهاز ورد للسومرية نيوز.وأوضح البيان أن هذه العناصر "الضالة" لجأت إلى خطابات مزيفة روجت لنظام البعث المحظور كغطاء لتسويق "أحلامهم الميتة" والتحريض على الدولة. كما تم رصد ترويج لما يسمى بـ"لواء 66" يُدار من الخارج لبث أفكار "النظام المقبور" عبر الإلكتروني.وبتوجيه مباشر من ، نفذت المفارز الأمنية عمليات نوعية أسفرت عن ضبط 40 متهمًا متورطًا في إدارة وتمويل محتوى طائفي والسعي لتنفيذ أعمال تخريبية. وقد اعترف بعض المتهمين بتلقي توجيهات ودعم من عناصر هاربة خارج البلاد، بحسب البيان.وأكد جهاز أن "هذه الشراذم وأوهامها لن تنجح في زعزعة استقرار البلاد أو إعادة إنتاج الفكر الديكتاتوري". وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين وفق السياقات الأصولية، مع استمرار الجهد الأمني لملاحقة كل من "تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن".