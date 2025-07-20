اعتقال متهم بإطلاق النار على منزل مواطن وبحوزته 4 أسلحة في العمارة

وذكرت القيادة في بيان لها، أنه "من خلال تكثيف التواجد الأمني ونصب السيطرات الاعتراضية والدوريات الجوالة ضمن خطة تعزيز الأمن المناطقي تم سماع صوت إطلاق نار ضمن قاطع شرطة وعلى الفور سارعت القوة بضرب طوق امني وغلق مداخل ومخارج المنطقة مما ساعدها من رصد وملاحقة احد المتهمين وبعد تضييق الخناق والمحاصرة تمت الإطاحة به وضبط بحوزته (4) بنادق نوع كلاشنيكوف" .واشارت القيادة إلى "اقتياده إلى مركز الاحتجاز الامني لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".