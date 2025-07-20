ميسان.. القبض على متهم مطلوب في 13 قضية نصب واحتيال

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "تمت الإطاحة بمتهم مطلوب بـ (13) قضية نصب واحتيال على مواطنين في قضاء الغربي"، مشيرة الى ان " المتهم اخذ مبلغ 300 مليون دينار عبر سحب قروض وسلف بأسماء مواطنين عبر الماستر الخاص بهم".وتابعت، ان "المتهم كان يعمل في احد منافذ الكي كارد مستغلاً بساطة المواطنين وثقتهم به حيث يقوم بسحب سلف وقروض عبر الماستر الخاص بهم دون علمهم وتكمن من سحب اكثر من (300) مليون دينار عراقي والهروب خارج القضاء".وأضافت، ان "المتهم مطلوب وفق قاعدة البيانات بـ (13) دعوة قضائية خاصة بعمليات نصب واحتيال راح ضحيتها مجموعة من المواطنين من سكنة قضاء علي الغربي شمال المحافظة".