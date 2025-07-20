تكليف قائد جديد لشرطة واسط بعد إعفاء الفهد

وبحسب الصحيفة الرسمية، فإن "القائد العام للقوات المسلحة يأمر بتكليف العميد أحمد بمهام قائد شرطة خلفاً للواء ".وأصدر ، في وقت سابق من اليوم الاحد، جملة قرارات بشأن حادث الحريق الذي وقع داخل هايبر ماركت في مدينة الكوت وأودى بحياة 61 شخصاً، بينها اعفاء .وذكر المجلس في بيان، أنه "عقد جلسته الطارئة المرقمة (55) لهذا اليوم، برئاسة علي سليمون وبحضور أعضاء المجلس، وباستضافة محافظ واسط ونائبيه، وذلك لمناقشة تداعيات الحادث الذي وقع في هايبر ماركت الكوت، والذي أودى بحياة عدد من المواطنين الأبرياء، وأثار حالة من الحزن والأسى في أوساط المجتمع".وأضاف، انه "قرر خلال الجلسة، إعفاء قائد شرطة واسط اللواء محمد الفهد من منصبه بسبب سوء إدارة ملف الحادث وضعف التنسيق الميداني، وإعفاء مدير العميد حيدر عريبي من منصبه وإحالته إلى القضاء على خلفية التقصير في إدارة الموقف وتضليل الحكومة المحلية بشأن السيطرة على الحادث، فضلاً عن إعفاء مدير لمخالفات تتعلق بعدم تنفيذ الإجراءات والسلامة العامة".كما قرر المجلس "إعفاء مدير قسم الإقامة نتيجة وجود تقصير إداري يتعلق بمتابعة العمالة داخل المرفق المحترق، ومفاتحة الكوت لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من: قائمقام الكوت الأسبق حامد خزيم ومدير بلدية الكوت الأسبق ؛ على خلفية الإهمال والتقصير الإداري في متابعة ملف السلامة والرقابة الحضرية خلال فترة توليهم المسؤولية".