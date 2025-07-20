الأمن النيابية: جماعات مرتزقة مرتبطة بالكيان الصهيوني وراء هجمات الحقول النفطية

وقال خلال استضافته في برنامج "من الأخير" على شاشة ، إن "الطائرات المسيرة باتت سهلة التصنيع وكذلك الحصول عليها واستخدامها مثلما حصل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية رغم قوتها الأمنية والعسكرية".وأضاف أن "فصائل المقاومة ليس لديها مصلحة في مهاجمة هذه الحقول النفطية، بل قد تكون هناك جماعات مرتزقة مرتبطة بالكيان الصهيوني وراء هذه الأفعال".يذكر أن الحكومة أعلنت نتائج التحقيق في الهجمات التي استهداف مواقع نفطية في البلاد، وأكدت تعرفها على مصدر هذه الطائرات.