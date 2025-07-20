في بغداد.. توصيات أمنية تخص زيارة الأربعين

أعلنت ، الأحد، عن توصيات أمنية تخص تأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وقالت القيادة في بيان، "ترأس الفريق الركن اجتماعاً موسعاً في مقر القيادة، بحضور نائبي القائد لشؤون "الدفاع والداخلية" ورئيس الأركان وقادة الفرق ومدراء الأجهزة والوكالات الاستخبارية الملحقة بها وممثلين عن وعدد من ضباط هيئة الركن".

وأضاف البيان "تم خلاله عرض الخطط المرسومة لتأمين الزيارة ومناقشتها والخروج بعدد من التوصيات لإنجاح تطبيق الخطة التنظيمية التنسيقية في عموم قواطع المسؤولية".

وشدد على "ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار وتهيئة الاجواء الامنة للحشود الوافدة والمتوجهة صوب مدينة سيراً على الأقدام او بالعجلات ضمن الطرق والمحاور المخصصة لتنقلهم"، كما تم التأكيد على "تكثيف الجهد الاستخباري والاعتماد على المراقبة مع الحفاظ على انسيابية الطرق وحركة العجلات وعدم تأثيرها على مسير الزائرين، وان تكون هذه الزيارة خالية من الحوادث المرورية وذلك بتوزيع مفارز المرور والدفاع المدني ضمن مداخل المناطق والطرق الرئيسية".

وأشار الى "منع المظاهر المسلحة وعدم قطع اي طريق وحضر دخول الدراجات النارية بكافة انواعها بين الزائرين، مع ضرورة إجراء حملات مستمرة للتوعية والتثقيف للزائرين وأصحاب المواكب الحسينية ومتابعة الشائعات والاخبار الكاذبة او المزيفة التي تربك اجواء الزيارة من خلال الكوادر الاعلامية في جميع القيادات الامنية".

ووجه بـ"التعاون مع الدوائر والمؤسسات الحكومية الساندة ومنظمات والفرق التطوعية وتسخير كافة الجهود لتقديم الدعم اللوجستي والخدمات خلال أيام الزيارة، فضلاً عن تسهيل مهمة الكوادر الاعلامية للقنوات الفضائية والوكالات الإخبارية لتغطية الزيارة بكافة جوانبها".