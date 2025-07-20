فض مشاجرة واعتقال أطرافها في بغداد

أعلنت ، عن فض مشاجرة بالأيدي واعتقال أطرافها غربي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، "استجابت مفارز نجدة بسرعة لنداء ورد من السيطرة المركزية حول وقوع مشاجرة في إحدى مناطق جانب الكرخ، حيث توجهت على الفور وبإسناد من دورية مركز شرطة إلى موقع الحادث".

وأضاف البيان "تمكنت القوة من فض المشاجرة التي وقعت بين سبعة أشخاص، والتي كانت بالأيدي دون استخدام أي أدوات أو أسلحة".

ولفت البيان الى أنه "جرى القبض على جميع أطراف المشاجرة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، واتُخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة".