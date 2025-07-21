القبض على متهم بالاعتداء على دورية شرطة في النجف الأشرف

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز شرطة من تنفيذ أمر قبض صادر بحق أحد المتهمين وفق أحكام المادة (430) من قانون العقوبات، لقيامه بالاعتداء على دورية تابعة لمركز شرطة الانتصار وذلك بالاشتراك مع متهمين آخرين".وتابعت، انه "بعد التحري وجمع المعلومات، وبالتنسيق مع أبطال خلية الاستخبارية، تم تحديد مكان تواجد المتهم في الأشرف، حيث جرت مداهمة الموقع والقبض عليه داخل دار أحد أقاربه، دون تسجيل أي حادث يُذكر".وأضافت، انه "قد شاركت في تنفيذ الواجب مفارز من قسم استخبارات النصر والسلام، فضلاً عن إجرام أبي غريب، الذين قدموا معلومات دقيقة أسهمت في إلقاء القبض على المتهم".