بغداد.. القبض على متهم انتحل صفة قاض للاحتيال على مواطنين

وذكر بيان لمجلس ، ورد لـ ، أنه "بناء على قرار قضائي من قبل القاضي المختص لمحكمة تحقيق الأولى تم إلقاء القبض على المتهم، وذلك بعد شكوى قدمت للمحكمة من إحدى المواطنات بشأن تعرضها لعملية احتيــــال من خلال حساب وهمي على موقع ينتحل صفة قاض مستخدما عددا من أرقام الهواتف وبطاقات إلكترونية لاستلام مبالغ مالية بعد إقناع الضحيــــة بمستندات ووثائق مــــزورة".وأهاب المجلس "بالمواطنين، ضرورة توخي الحذر وعدم الانجرار وراء ضعاف النفوس، مؤكداً أن القضاة لا يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، وأي ادعاءات خلاف ذلك تُعد محاولات احتيــــال تستوجب الحذر والإبلاغ".