القبض على عصابة ارتكبت ثلاث جرائم في الكرخ ببغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "ضمن سلسلة الضربات الاستباقية التي تنفذها أقسام مكافحة إجرام ضد الجريمة والمجرمين، تمكنت مفارز إجرام الشعلة من الإطاحة بمتهمين خطيرين امتهنا السرقة، وذلك خلال عملية نوعية محكمة بُنيت على معلومات استخبارية دقيقة وتحركات ميدانية مدروسة".وأضافت "بعد وقت قصير من إلقاء القبض عليهما، انهار المتهمان خلال التحقيقات الأولية وأقرا بارتكاب ثلاث جرائم سرقة إضافية في مناطق متفرقة من العاصمة، حيث تم توثيق اعترافاتهما أصولياً تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل".وجددت القيادة "تأكيدها على المضي قدماً في تعقب كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المجتمع"، مشددة على "أن يد العدالة ستطال المجرمين أينما كانوا، وأن أمن المواطنين وممتلكاتهم هو أولوية لا تهاون فيها".