في اربيل.. القبض على فتاة قتلت والدها

وقالت المديرية في بيان تابعته "بخصوص حادثة مقتل المواطن (عادل نوري) في ناحية شەمامك، وبأمر من القاضي، قامت مديرية أسايش باعتقال ثلاثة متهمين وهم: (س، ع، ن) و(ث، ن، س) و(خ، ع، ق)، الذين تبيّن أنهم ابنة الضحية، وزوجته، وابنه".وأضاف البيان: "وبحسب نتائج التحقيق، تبين أن دوافع الجريمة اجتماعية، وأن المتهمة (س، ع، ن) أقدمت على قتل والدها بواسطة سلاح من نوع كلاشينكوف، كما ثبت أن كلاً من (ث، ن، س) و(خ، ع، ق)، وهما زوجة القتيل وابنه، كانا المحرّضين والمساعدين في تنفيذ الجريمة المشار إليها".