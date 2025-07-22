تفكيك شبكة نصب انتحلت صفة مستشار رئيس الوزراء

وقال الجهاز في بيان ورد لـ ، انه "بمعلومات استخبارية وعملية مراقبة وتعقب، تمكنت مفارز في غرب من استدراج وضبط متهمَين انتحلا صفة مستشار لرئيس الوزراء، حيث تم الإطاحة بهما بالجرم المشهود في العاصمة أثناء استلامهما الأموال من مواطنين تابعين للطائفة الأيزيدية".وأضاف ان "المتهمين استخدما وثائق مزورة تحمل اسم ووزارة الدفاع، لفتح باب التطوع في الحشد العسكري لأبناء هذه الطائفة بتعداد 1200 عنصر، الشبكة طالبت من كل راغب في التقديم دفع مبلغ 500 الف دينار مقابل استمارة التقديم المزعومة"، موضحا ان "عملية الاعتقال تمت بعد صدور مذكرة قضائية من تتضمن أمرًا بالقبض على المتهمين، فيما تم ضبط عدد من الأدلة الجرمية والوثائق المزورة بحوزتهما، وإيداع المتهمين في التوقيف لحين استكمال الإجراءات القانونية بحقهما".