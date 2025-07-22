الإعلام الأمني: احتجاز أفراد قوة أمنية بعد إصابة متهم أثناء اعتقاله في بغداد

وقالت الخلية في بيان ورد لـ ، إن "مفرزة من فرقة الرد السريع نفذت بالساعة 1600 من اليوم الثلاثاء، عملية أمنية بموجب موافقات من عمليات لتنفيذ واجب في منطقة سبع البور/ البصام/ الحلابسة، لإلقاء القبض على المتهم (قيصر سنيتان خشمان هلال)".وأضافت "خلال هذه العملية حصل إطلاق نار، مما أدى الى إصابة المتهم، وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج، وعلى ضوء متابعة وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، تم تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الحادث والموافقات المتعلقة بخروج هذه القوة وتفاصيل وصحة مذكرة إلقاء القبض ومدى الالتزام بقواعد الاشتباك وفق السياقات المعمول بها".وأشارت خلية إلى "التحفظ على آمر وأفراد هذه القوة وحجزها لحين اكتمال كل التحقيقات وأعمال وتوصيات اللجنة التحقيقية".