عمليات بغداد تغلق عددا من المشاريع المخالفة لشروط السلامة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنه "بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وحرصا منا على حياة المواطنين وحفاظا على الممتلكات العامة والخاصة، نفذت اللجان المشتركة بإسناد تشكيلات فرقتي (المشاة السابعة عشر، الاولى شرطة اتحادية) زياراتها الميدانية لمراكز الدفاع المدني لفحص وتقيم جاهزيتها لتنفيذ الواجبات الموكلة لها بالسرعة والدقة المطلوبة بالإضافة الى مهام تفتيش وتدقيق المشاريع والمحال والمولات التجارية المخالفة لشروط وضوابط ".وأضافت القيادة، أنها "أغلقت خمسة مشاريع تجارية (شركتين أحدهما للمطاحن واخرى لتجهيز المواد الغذائية، ومعرض لبيع السيارات ومخزن للمواد الاحتياطية بالإضافة إلى معرض لبيع المواد الانشائية) مخالفة لشروط الأمن السلامة والأمن بجانبي ".ودعت القيادة، أصحاب المخازن والمحال التجارية والمعارض والشركات الى "الالتزام بتعليمات المدني وإجراءات السلامة والأمن تجنباً لحدوث الحرائق وتعرضهم للمساءلة القانونية".