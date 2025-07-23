حريق مروع يودي بحياة 4 أشخاص ويصيب اثنين في بغداد

وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز، إن "الحريق أسفر عن 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بحروق خطيرة نتيجة تعرض منزلهم لحادث حريق بسبب تماس كهربائي ضمن منطقة سكينة التابعة لحي الأمين".وتابع أن "تم انتشال الجثث، ونقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج".