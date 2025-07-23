السجن المؤبد لمدان بالترويج للكيان الصهيوني

وذكر إعلام في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "أقدم المدان بالترويج لأفكار وسلوكيات الكيان الصهيوني من خلال نشره على صحفة الفيس بوك ودعمه للتطبيع عن طريق نشر صور ومقاطع فيديو، كما ضبط في منزله كتب وصحف باللغة العبري".وتابع، انه "صدر الحكم بحقه وفقا لاحكام المادة 7 من مع الكيان الصهيوني رقم 1 لسنة 2022".