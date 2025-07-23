"المحتوى الهابط" يلاحق عددا من أطباء التجميل

وقال المصدر في حديث لـ ، إن " في اتخذت إجراءات قانونية بحق عدد من أطباء مراكز التجميل".وأضاف المصدر، أن "الملاحقة جاءت بسبب نشرهم محتويات هابطة مسيئة للذوق والآداب العامة والمجتمع العراقي".