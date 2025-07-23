شرطة الرصافة تُغلق مبانٍ مخالفة: حملة واسعة لمكافحة الإهمال وتهديدات السلامة

وأسفرت الحملة عن إغلاق عدد من المباني الطبية، والعمارات والفنادق السكنية، والمجمعات التجارية ضمن قاطع المسؤولية. وجاء هذا الإجراء لعدم استيفاء هذه المنشآت لشروط السلامة العامة والوقاية من الحرائق، ومخالفتها للضوابط والتعليمات النافذة التي تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، بحسب بيان للقيادة.وأكدت قيادة شرطة استمرارها في هذه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يخالف الشروط التي من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر.كما دعت القيادة أصحاب البنايات كافة إلى الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والوقاية، تجنباً للمساءلة القانونية ولضمان أمن وسلامة الجميع، في ظل التحديات التي تواجهها البنى التحتية وضرورة تطبيق معايير السلامة بجدية.