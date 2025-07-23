اعتقال "إرهابيين" اثنين في الأنبار

وقالت الاستخبارات في بيان، "بمعلومات استخبارية دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في شعبة استخبارات فرقة المشاة السابعة وبالتنسيق مع قسم استخبارات ومكافحة ارهاب القائم من نصب كمين محكم والقاء القبض على (2) مطلوبين وفق المادة (1/4) إرهاب في قضاء القائم وقضاء رمانة في محافظة ".

وأضاف البيان "تم تسليم المطلوبين إلى جهات الطلب اصولياً حسب السياقات المعمول بها".