في بغداد.. مؤتمر أمني يناقش معالجة الحوادث الطارئة

عقدت ، اليوم الأربعاء، مؤتمرا ناقش استعداد وجاهزية تشكيلات لمعالجة الحوادث الطارئة.

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وقالت القيادة في بيان، "ترأس الفريق الدرع الركن لمدراء "مراكز الدفاع المدني"، بحضور اللواء مدير عام واللواء رئيس أركان القيادة ومدراء مراكز الدفاع المدني في جانبي وعدد من ضباط هيئة الركن".

وأضاف البيان أن الاجتماع "لمناقشة استعداد وجاهزية تشكيلات المديرية لمعالجة الحوادث الطارئة وسبل تقديم الدعم والإسناد من جميع قطعات القيادة بوزارتي الدفاع والداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية في أمانة ودوائر المحافظة ذات الاختصاص، بغية تقليل حدوث الحرائق ومجابهتها".

وخرج المؤتمر بعدد من "التوصيات التي تهدف الى رفع الاستعداد والجاهزية ورد الفعل السريع لتنفيذ الواجبات، ومعالجة الحوادث بسرعة ودقة عالية المستوى، بالاضافة الى استمرار اللجان المشتركة في المديرية انفاً بواجبات تدقيق وتفتيش المشاريع التجارية والصناعية والمخازن والمستودعات والمحال والمولات ومحطات الوقود وكافة البُنى التحتية للدوائر والمؤسسات بإسناد القطعات الماسكة".

وتابع بيان القيادة "وذلك لتفقد شروط السلامة والوقاية والأمان وغلق المخالفين منهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم يأتي ذلك تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة وحرصا على أرواح المواطنين وحفاظا على الممتلكات العامة والخاصة في عموم مناطق العاصمة".