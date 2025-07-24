القوات الأمنية تحبط محاولة لإضرام حريق مفتعل في أحد مولات بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "القوات الأمنية القت القبض على امرأتين حاولن إشعال النيران من خلال حرق أوراق ورميها داخل محل ملابس في أحد مولات منطقة في ".وأضاف المصدر، أنه "تم القبض عليهن وايداعهن التوقيف والمباشرة بالتحقيق لمعرفة أسباب ودوافع هذا الفعل".