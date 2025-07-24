مكافحة الإرهاب يعتقل 10 إرهابيين بمناطق متفرقة

وقال الجهاز في بيان ورد لـ ، إنه "في إطار العمليات الاستباقية التي ينفذها الجهاز، نفذت قواتنا سلسلة من الواجبات النوعية في مناطق متفرقة من البلاد أسفرت عن القاء القبض على (10) عناصر إرهابية ينتمون إلى عصابات الارهابي في محافظات (ديالى، ، ، كركوك) بواقع ارهابي (1) في كل محافظة".وأضاف الجهاز، "كما تم بعمليتين منفصلتين القاء القبض على (3) ارهابيين في محافظة ، وارهابيين اثنين (2) في مناطق متفرقة، وفي إطار التنسيق مع لمكافحة الارهاب تم القاء القبض على احد الارهابيين في المحافظة أعلاه".وتابع الجهاز، "وفي واجبات التفتيش والمداهمة تم تفتيش وتدمير (6) مضافات في وصحراء جنوب الرطبة في ".