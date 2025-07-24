نهاية تكدسها في الطارمية: طريق "تل الدير - هور الباشا" يُعاد افتتاحه أمام الشاحنات

وبحسب بيان صادر عن القيادة، فانه بهدف تخفيف الزخم المروري ورفع العبأ عن كاهل المواطنين وتقليل معاناتهم، تستمر اللجنة المكلفة بفتح الطرق ورفع الكتل الكونكريتية، حيث تمت المباشرة بفتح الطريق المغلق الرابط "منطقة تل الدير بمنطقة " بأتجاه العاصمة امام عجلات الحمل الكبيرة والحيلولة دون تكدسها في قضاء الطارمية شمالي العاصمة، بعد تقييمه من الجانبين الامني والخدمي.وأشرف على عملية فتح الطريق اللواء الركن قائد فرقة المشاة السادسة. وقد باشرت فرق دوائر البلدية على الفور بأعمال التنظيف ورفع النفايات من الطريق لتهيئته لحركة سير العجلات والمواطنين بشكل آمن وسلس.