نهاية تكدسها في الطارمية: طريق "تل الدير - هور الباشا" يُعاد افتتاحه أمام الشاحنات

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
البيت الأبيض يوجه اتهاماً الى أوباما: كان يمارس التخريب
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-534703-638889410465011516.jpg
نهاية تكدسها في الطارمية: طريق "تل الدير - هور الباشا" يُعاد افتتاحه أمام الشاحنات
أمن
2025-07-24 | 04:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
123 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
في خطوة تهدف إلى تخفيف الازدحام المروري ورفع العبء عن كاهل المواطنين، باشرت
قيادة عمليات بغداد
بفتح الطريق المغلق الرابط بين منطقة تل الدير ومنطقة
هور الباشا
باتجاه العاصمة، وذلك أمام عجلات الحمل الكبيرة.
وبحسب بيان صادر عن القيادة، فانه بهدف تخفيف الزخم المروري ورفع العبأ عن كاهل المواطنين وتقليل معاناتهم، تستمر اللجنة المكلفة بفتح الطرق ورفع الكتل الكونكريتية، حيث تمت المباشرة بفتح الطريق المغلق الرابط "منطقة تل الدير بمنطقة
هور الباشا
" بأتجاه العاصمة امام عجلات الحمل الكبيرة والحيلولة دون تكدسها في قضاء الطارمية شمالي العاصمة، بعد تقييمه من الجانبين الامني والخدمي.
وأشرف على عملية فتح الطريق اللواء الركن قائد فرقة المشاة السادسة. وقد باشرت فرق دوائر البلدية على الفور بأعمال التنظيف ورفع النفايات من الطريق لتهيئته لحركة سير العجلات والمواطنين بشكل آمن وسلس.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
صلاح الدين تمنع مرور الشاحنات على طريق حتى مساء الغد
14:48 | 2025-07-05
سواق شاحنات يقطعون طريقا بين الموصل ودهوك (فيديو)
15:53 | 2025-06-04
احتجاجات في ميناء أم قصر بسبب أنظمة الأتمتة الجديدة وتكدس المواد
14:23 | 2025-07-10
صحيفة: سيجري إعادة ربط سوريا بنظام "سويفت" في غضون أسابيع
01:39 | 2025-06-09
نهاية تكدسها في الطارمية
طريق "تل الدير - هور الباشا" يُعاد افتتاحه أمام الشاحنات
قيادة عمليات بغداد
السومرية نيوز
سومرية نيوز
هور الباشا
السومرية
بغداد
بيرة
تكدس
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
40.32%
03:39 | 2025-07-23
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:39 | 2025-07-23
أسعار الدولار في بورصتي بغداد واربيل
اقتصاد
26.16%
09:39 | 2025-07-22
أسعار الدولار في بورصتي بغداد واربيل
09:39 | 2025-07-22
بدء إجراءات تحويل 7 مناطق زراعية في بغداد الى سكنية
محليات
19.9%
12:06 | 2025-07-23
بدء إجراءات تحويل 7 مناطق زراعية في بغداد الى سكنية
12:06 | 2025-07-23
أمواج خور عبد الله بين قرارين متناقضين
مقالات رأي
13.62%
02:37 | 2025-07-23
أمواج خور عبد الله بين قرارين متناقضين
02:37 | 2025-07-23
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
البصرة ابو الخصيب - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-24
ناس وناس
البصرة ابو الخصيب - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-24
مايك السومرية
السيد ابو حبيب الصافي، رجل دين - MIC Alsumaria - الحلقة ١٥ | season 1
16:00 | 2025-07-23
مايك السومرية
السيد ابو حبيب الصافي، رجل دين - MIC Alsumaria - الحلقة ١٥ | season 1
16:00 | 2025-07-23
من الأخير
المدنيون.. هادئون في ركن مضطرب - من الأخير م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-07-23
من الأخير
المدنيون.. هادئون في ركن مضطرب - من الأخير م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-07-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-23
Live Talk
شابة تعيد كتابة تاريخ العراق - Live Talk - الحلقة ٧٩ | 2025
10:30 | 2025-07-23
Live Talk
شابة تعيد كتابة تاريخ العراق - Live Talk - الحلقة ٧٩ | 2025
10:30 | 2025-07-23
طل الصباح
أبراج - كاسيت 23-7-2025 | 2025
00:30 | 2025-07-23
طل الصباح
أبراج - كاسيت 23-7-2025 | 2025
00:30 | 2025-07-23
كان يا مكان
الله قادر على كشف الحقيقة - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ١٦ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-22
كان يا مكان
الله قادر على كشف الحقيقة - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ١٦ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-22
52 دقيقة
طريق العودة… بين الجرعة والإدمـ.ان - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٢ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-22
52 دقيقة
طريق العودة… بين الجرعة والإدمـ.ان - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٢ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-22
جات بالليل
أرقام وأغاني 22-7-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-22
جات بالليل
أرقام وأغاني 22-7-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-22
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
البصرة ابو الخصيب - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-24
ناس وناس
البصرة ابو الخصيب - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-24
مايك السومرية
السيد ابو حبيب الصافي، رجل دين - MIC Alsumaria - الحلقة ١٥ | season 1
16:00 | 2025-07-23
مايك السومرية
السيد ابو حبيب الصافي، رجل دين - MIC Alsumaria - الحلقة ١٥ | season 1
16:00 | 2025-07-23
من الأخير
المدنيون.. هادئون في ركن مضطرب - من الأخير م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-07-23
من الأخير
المدنيون.. هادئون في ركن مضطرب - من الأخير م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-07-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-07-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-23
Live Talk
شابة تعيد كتابة تاريخ العراق - Live Talk - الحلقة ٧٩ | 2025
10:30 | 2025-07-23
Live Talk
شابة تعيد كتابة تاريخ العراق - Live Talk - الحلقة ٧٩ | 2025
10:30 | 2025-07-23
طل الصباح
أبراج - كاسيت 23-7-2025 | 2025
00:30 | 2025-07-23
طل الصباح
أبراج - كاسيت 23-7-2025 | 2025
00:30 | 2025-07-23
كان يا مكان
الله قادر على كشف الحقيقة - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ١٦ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-22
كان يا مكان
الله قادر على كشف الحقيقة - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ١٦ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-22
52 دقيقة
طريق العودة… بين الجرعة والإدمـ.ان - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٢ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-22
52 دقيقة
طريق العودة… بين الجرعة والإدمـ.ان - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٢ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-22
جات بالليل
أرقام وأغاني 22-7-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-22
جات بالليل
أرقام وأغاني 22-7-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-22
اخترنا لك
مكافحة الإرهاب يعتقل 10 إرهابيين بمناطق متفرقة
03:55 | 2025-07-24
القوات الأمنية تحبط محاولة لإضرام حريق مفتعل في أحد مولات بغداد
03:03 | 2025-07-24
الداخلية تكشف حقيقة انخفاض الجرائم بنسبة 70%
16:05 | 2025-07-23
في بغداد.. مؤتمر أمني يناقش معالجة الحوادث الطارئة
15:40 | 2025-07-23
اعتقال "إرهابيين" اثنين في الأنبار
14:51 | 2025-07-23
شرطة الرصافة تُغلق مبانٍ مخالفة: حملة واسعة لمكافحة الإهمال وتهديدات السلامة
09:00 | 2025-07-23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.