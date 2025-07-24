ضبط قطع أثرية معدة للتهريب واعتقال حائزها في ديالى

وأوضحت الوكالة في بيان ورد لـ ، إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية (خلية الاستخبارية) في ، تمكنت من ضبط عدد من القطع الأثرية مُعدة للتهـريب والقاء القبض على حائزها".