رفع كتل كونكريتية جنوبي بغداد

أعلنت ، مساء الخميس، عن رفع كتل كونكريتية جنوبي العاصمة.

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وقالت القيادة في بيان، إنه تم "رفع الكتل الكونكريتية الموجودة بالقرب من مركز شرطة " " تمهيداً لفتح الطريق الخدمي المغلق منذ عام 2006 لدواعٍ امنية في حينها، ونقلها الى "موقع الرزم" خارج حدود العاصمة".

وأضاف البيان "يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة المحترم واستكمالاً لواجبات الجهد الهندسي لقيادة العمليات بهدف تقليل الزخم المروري والتخفيف عن كاهل المواطنين ومن أجل اجمل وخالية من الكتل الكونكريتية".