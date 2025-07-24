الداخلية تصدر توضيحا يخص محاولة امرأتين حرق بناية في بغداد

اصدرت ، اليوم الخميس، توضيحا يخص اعتقال امرأتين حاولتا حرق بناية في .

وقالت الوزارة في التوضيح "تداولت بعض مواقع التواصل الإجتماعي صورتين لمتهمتين اثنتين بحجة أنهما تحاولان حرق احدى الأماكن التجارية".

وأضافت أن "الوزارة تلقت اتصالا هاتفيا على خط الطوارئ 911 عن وجود محاولة لحرق احدى البنايات من قبل امرأتين، حيث تحركت دوريات النجدة ضمن قاطع قيادة شرطة وألقت القبض عليهما، وبعد إجراء التحقيقات الأولية لم تثبت لغاية الآن ما تم ادعاءه".

ولفت البيان الى أنه "ما زالت التحقيقات مستمرة وسنوافيكم التفاصيل لاحقًا"، مضيفا أن " تدعو الى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفتها من مصادرها الرسمية، في حين شرعت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيقات في تسريب صور المتهمتين".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الخميس، بأن قوة أمنية أحبطت محاولة امرأتين لإضرام حريق مفتعل في أحد مولات العاصمة بغداد.