القبض على سارق مصوغات ذهبية بقيمة 4 مليارات دينار في بغداد

وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز، إن "قوة أمنية تمكنت، من خلال المتابعة الدقيقة، من القبض على متهم أقدم على سرقة محل لبيع الذهب في ".وتابع، أن "المتهم قام بفتح فتحة خلفية للمحل من دار مهجورة وتمكن من سرقة مصوغات ذهبية تقدر قيمتها بنحو 4 مليارات دينار عراقي (حوالي 16 كيلوغراماً)".وأضاف، أنه "تم القبض على المتهم في منطقة صليخ وضبطت المصوغات بحوزته، وتم إيداعه التوقيف وفق الإجراءات الأصولية".