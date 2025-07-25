مكافحة الارهاب يعلن مقتل ما يسمى "والي الخير والبركة" في داعش

وذكر بيان للجهاز، انه "بناء على معلومات وجهودٍ أمنية واستخبارية حثيثة لابطال ، نفذتْ قوات عملية إنزال جوي في عمق أراضي الجمهورية العربية السورية بالتحديد في محافظة حلب، أسفرت العملية عن قتل أحد أخطر القيادات في عصابات الإرهابي مع اثنين من مرافقيه".واضاف البيان، انه "وفقا لمعلومات دقيقة فأن هذا الإرهابي كان يشغل سابقاً منصب (والي ولاية وعضو اللجنة المفوضة) وحالياً مايسمى والي (ولاية الخير والبركة) في عصابات داعش الارهابي ، وهو من الاهداف ذات المستوى الاول والنشط والفعال جداً ، وقد اطاحت به استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب بناء على مذكرات القاء قبض صادرة من قاضي جهاز مكافحة الإرهاب".