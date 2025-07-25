الاطاحة بمتهمين قتلوا شاباً في النجف

وذكرت الوكالة في بيان مقتضب، انه تمت "الإطاحة بأربعة متهمين أقدموا على قتل شاب في الأشرف".وبينت ان ذلك جاء "من قبل مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية (خلية الاستخبارية) في محافظتي بغداد/ والنجف الأشرف".