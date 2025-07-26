الإطاحة بإرهابي في ديالى

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إنه "بعد متابعة ميدانية دقيقة وبجهد استخباري عالي المستوى، استطاعت مفارز مديرية استخبارات وأمن التابعة إلى والأمن بوزارة الدفاع من الاطاحة بأحد العناصر الإرهابية المطلوبة للقضاء وفق احكام المادة(١/٤) إرهاب في ".وأضافت المديرية، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه واحالته إلى القضاء".