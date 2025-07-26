قوة من الشرطة تنقذ عائلة وتخمد حريقا اندلع داخل منزلهم شمالي بغداد (صور)

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنه "في استجابة بطولية سريعة، أنقذت دوريات نجدة الحرية التابعة لقيادة شرطة ، وبالتنسيق مع فرق الدفاع المدني، عائلة كاملة بينهم أطفال، بعد اندلاع حريق داخل منزلهم في منطقة الحرية".وأضافت القيادة، أن "الجهود المشتركة أسهمت في إخلاء العائلة بسلام، وإخماد الحريق بشكل تام، ما حال دون وقوع خسائر بشرية".