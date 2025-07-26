الحشد الشعبي يرد على وثيقة زعمت إقالة رئيس الهيئة

وذكر بيان للهيئة، أنه "لا صحة لما يتم تداوله من كتاب مزور منسوب لرئيس الجمهورية والذي يتضمن اقالة رئيس هيئة او إحالته للتقاعد".وأكد البيان، ان "هذه الأنباء لا صحة لها ويجب عدم التعاطي معها واخذ الاخبار من مصدرها الرسمي".