بينهم امرأة.. اعتقال 4 تجار ومروجي المخدرات في ثلاث محافظات

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أنه "بعمليات نوعية منفصلة وبمعلومات وجهد استخباري مميز من قبل الأبطال في مفارز الاستخبارات العسكرية بشعب استخبارات الفرق (6 و10 و22) وبالتعاون مع أقسام في المحافظات والأنبار وميسان".وأضاف، أنه "تم القبض على أربعة من تجار ومروجي من بينهم امرأة والصادرة بحقهم مذكرات إلقاء قبض وفق احكام المادة (28) مخدرات في والأنبار وميسان، وتم ضبط بحوزتهم المواد المخدرة حيث جرى تسليمهم إلى جهات الاختصاص أصولياً".