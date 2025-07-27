قبيل تظاهرات مرتقبة.. انتشار أمني كثيف أمام مقر الأنواء الجوية ببغداد (صور)

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أفاد مصدر أمني في ، اليوم الاحد، بأن قوات أمنية انتشرت في محيط هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، بالتزامن مع قرب انطلاق تظاهرات مطالبة بإقالة مدير الهيئة العام.





وأضاف المصدر، أن "الطوق الأمني الغاية منه توفير الحماية لتظاهرات الموظفين المطالبين بإقالة مدير عام الأنواء". وقال المصدر في حديث لـ ، إن "أوامر صدرت بفرض انتشار كثيف للقوات الأمنية أمام مقر للأنواء الجوية".وأضاف المصدر، أن "الطوق الأمني الغاية منه توفير الحماية لتظاهرات الموظفين المطالبين بإقالة مدير عام الأنواء".

