الداخلية توضح ما حصل في بغداد.. لن نسمح بأي تهديد لسلطة القانون

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، "لن نسمح بأي تجاوز على مؤسسات الدولة أو تهديد لسلطة القانون"، مبينة ان "هيبة الدولة وسيادة القانون خطاً أحمر لا يمكن المساس به".وذكرت ان "إحدى دوائر في جانب شهدت صباح هذا اليوم حادثاً خطيراً تزامن مع مباشرة مدير جديد لمهامه في الدائرة، حيث أقدمت مجموعة مسلحة على اقتحام مبنى الدائرة أثناء انعقاد اجتماع إداري، مما تسبب بحالة من الذعر بين الموظفين الذين استنجدوا على الفور بالقوات الأمنية".وبينت ان "مفارز من ودوريات نجدة الكرخ سارعت إلى موقع الحادث، وتعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل المسلحين، ما أدى إلى إصابة عدد من الضباط والمنتسبين بجروح مختلفة"، لافتة الى ان "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على خمسة من المسلحين المتورطين في الحادث، فيما تستمر عمليات أمنية مكثفة في المنطقة، بإشراف مباشر من القيادات العليا، لتعقّب باقي الجناة وتقديمهم إلى العدالة".وحددت الوزارة تأكيدها أن "أجهزتها لن تتهاون مع أي جهة تحاول فرض الأمر الواقع بالقوة أو تهديد مؤسسات الدولة، وستواصل أداء واجبها بكل حزم لحماية الأمن والاستقرار".