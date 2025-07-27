بيان جديد بشأن الوضع الامني جنوبي بغداد: عدد المعتقلين ارتفع لـ14 مسلحا

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "في إطار المتابعة المستمرة للحادث الذي وقع صباح اليوم داخل إحدى دوائر في جانب ، نعلن أن عدد المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم حتى هذه اللحظة ارتفع إلى 14 موقوفًا ممن تورطوا في الاعتداء المسلح".واضافت ان "القوات الأمنية تواصل تنفيذ عمليات تفتيش وملاحقة دقيقة، بإشراف مباشر من القيادات العليا، لتعقب بقية المتورطين وتقديمهم إلى العدالة"، مؤكدة أن "فرض هيبة الدولة وسيادة القانون سيظل أولوية لا تهاون فيها".وشددت الوزارة على أن "أجهزتها الأمنية ماضية في واجبها بحزم ومسؤولية، ولن تتوانى في التعامل مع أي محاولة لإثارة أو تهديد الأمن العام".