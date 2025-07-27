العمليات المشتركة تعلن هوية الجهة المشتبكة وتشكل لجنة تحقيقية

وذكر بيان للقيادة، ورد لـ ، أنه "على خلفية الحادث الاثم الذي حصل في إحدى دوائر في جانب صباح هذا اليوم وما رافقته من تداعيات، أمر القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا لمعرفة ملابسات الحادث وكيفية حركة القوة المسلحة دون أوامر أو موافقات أصولية ومحاولة السيطرة على بناية حكومية وفتح النار على القطعات الأمنية".وبحسب البيان، فإن "قواتنا الأمنية تمكنت من القاء القبض على 14 متهما، ولدى تدقيق هويات الملقى القبض عليهم تبين انهم ينتمون الى اللوائين (45 , 46) بالحشد الشعبي"، مشيراً إلى "احالتهم إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".