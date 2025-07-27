رصاصة خطأ تنهي حياة سائق تكسي باشتباكات بغداد: خرج يبحث عن رزقه فعاد جثة هامدة

لم يكن هذا الرجل الخمسيني، يعلن أن صباح هذا الأحد سيكون الأخير في حياته. خرج كعادته يحمل على كتفيه هم لقمة العيش لعائلته، يقود سيارته القديمة التي بالكاد تقاوم تعب الشوارع والحياة. لكن رصاصة طائشة لم تفرق بين مذنب وبريء، خطفته رغم انه لا يدري عن صراع المناصب شيئا.الرصاصة التي أنهت حياة السائق البسيط لم تكن فقط طلقة عشوائية، بل كانت رصاصة في قلب عائلة كاملة.ووقع الاشتباك عند دائرة تابعة لوزارة الزراعة في جانب من العاصمة، بين مجموعتين مختلفتين على خلفية خلاف على تسلُّم منصب إداري.ووجّه بتشكيل لجنة تحقيقية عليا للكشف عن ملابسات ما جرى، ومحاسبة المتورطين في التحرك دون أوامر رسمية.