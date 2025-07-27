الداخلية تنشر صور المتورطين باقتحام دائرة الزراعة في بغداد

ادناه الصور:وفي وقت سابق من اليوم، قالت الداخلية في بيان ورد لـ ، انه "في إطار المتابعة المستمرة للحادث الذي وقع صباح اليوم داخل إحدى دوائر في جانب ، نعلن أن عدد المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم حتى هذه اللحظة ارتفع إلى 14 موقوفًا ممن تورطوا في الاعتداء المسلح".ووجّه بتشكيل لجنة تحقيقية عليا للكشف عن ملابسات ما جرى، ومحاسبة المتورطين في التحرك دون أوامر رسمية.