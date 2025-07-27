الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
06:00 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ميسان تقرر تعطيل الدوام الرسمي غداً
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-535025-638892316814003826.jpg
تدمير مضافة لـ"داعش" في الأنبار
أمن
2025-07-27 | 12:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
273 شوهد
اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، تدمير مضافة تابعة لتنظيم
داعش
الإرهابي في
محافظة الأنبار
.
وذكر بيان للمديرية، "ضمن منهاجها التعرضي في العمليات الاستباقية، تعمل مديرية الاستخبارات العسكرية على تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة ما تبقى من فلول
داعش
الإرهابي في المناطق الصحراوية".
وأضاف البيان، انه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة، نفذت مفارز الاستخبارات العسكرية في فرقة المشاة الخامسة وبالتنسيق مع قطعاتها الماسكة عملية نوعية أسفرت عن تدمير مضافة تابعة لعصابات داعش الإرهابية غرب
محافظة الأنبار
"، مشيرًا إلى، أن "المضافة كانت تحتوي على مواد دعم لوجستي ( تجهيزات ميدانية ومواد غذائية وطبية ) يستخدمها عناصر التنظيم الإرهابي"، مؤكدا ان "كتيبة
هندسة
ميدان الفرقة دمرت المضافة موقعيًا بالكامل".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الموساد ينشر فيديو لـ"تدمير منشأة فوردو"
10:57 | 2025-06-26
الأسايش: اعتقال عناصر من "داعش" وتدمير أوكار لهم
13:31 | 2025-05-06
توقيف خلايا تابعة لـ"داعش" قرب دمشق
10:06 | 2025-05-26
طائرات F_16 تدك وكراً لـ"داعش" في صلاح الدين
12:12 | 2025-05-20
محافظة
الانبار
محافظة الأنبار
الأنبار
هندسة
باريت
دانية
داعش
كتيب
ديري
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مصدر يكشف تفاصيل ما حصل من تبادل اطلاق نار في بغداد قبل قليل
أمن
42.42%
06:11 | 2025-07-27
مصدر يكشف تفاصيل ما حصل من تبادل اطلاق نار في بغداد قبل قليل
06:11 | 2025-07-27
إليكم أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
23.81%
03:54 | 2025-07-26
إليكم أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:54 | 2025-07-26
شروط البناء في العراق.. 3 طوابق للمنازل وغرامات مالية للمخالفين
محليات
18.65%
02:58 | 2025-07-26
شروط البناء في العراق.. 3 طوابق للمنازل وغرامات مالية للمخالفين
02:58 | 2025-07-26
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
15.11%
03:56 | 2025-07-27
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:56 | 2025-07-27
المزيد
أحدث الحلقات
خط أحمر
رجل يقـ-ـل زوجته للزواج من اخرى - خط احمر م٨ - الحلقة ١٣ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-27
خط أحمر
رجل يقـ-ـل زوجته للزواج من اخرى - خط احمر م٨ - الحلقة ١٣ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-27
من الأخير
جدل خور عبد الله.. تثوير أم تنوير؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-27
من الأخير
جدل خور عبد الله.. تثوير أم تنوير؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-27
ناس وناس
شارع المتنبي العريق بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-27
ناس وناس
شارع المتنبي العريق بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-27
عشرين
الأنبار .. صراع الرؤوس وتجاذبات الاحزاب - عشرين م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-26
عشرين
الأنبار .. صراع الرؤوس وتجاذبات الاحزاب - عشرين م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-26
رحال
لا تعليم بعد السادس ابتدائي!! - رحال م٦ - الحلقة ١٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-26
رحال
لا تعليم بعد السادس ابتدائي!! - رحال م٦ - الحلقة ١٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-26
كان يا مكان
وكفى بالله وكيلا- كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢١ | الموسم 3
11:00 | 2025-07-26
كان يا مكان
وكفى بالله وكيلا- كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢١ | الموسم 3
11:00 | 2025-07-26
Biotic
اسباب تأخر الحمل، التبول اللاارادي - م٤ Biotic - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-25
Biotic
اسباب تأخر الحمل، التبول اللاارادي - م٤ Biotic - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-25
حصاد السومرية
لحظة إنفـ.جار الإهمال المتراكم في الكوت - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-25
حصاد السومرية
لحظة إنفـ.جار الإهمال المتراكم في الكوت - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-25
الأكثر مشاهدة
خط أحمر
رجل يقـ-ـل زوجته للزواج من اخرى - خط احمر م٨ - الحلقة ١٣ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-27
خط أحمر
رجل يقـ-ـل زوجته للزواج من اخرى - خط احمر م٨ - الحلقة ١٣ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-27
من الأخير
جدل خور عبد الله.. تثوير أم تنوير؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-27
من الأخير
جدل خور عبد الله.. تثوير أم تنوير؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-27
ناس وناس
شارع المتنبي العريق بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-27
ناس وناس
شارع المتنبي العريق بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-27
عشرين
الأنبار .. صراع الرؤوس وتجاذبات الاحزاب - عشرين م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-26
عشرين
الأنبار .. صراع الرؤوس وتجاذبات الاحزاب - عشرين م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-26
رحال
لا تعليم بعد السادس ابتدائي!! - رحال م٦ - الحلقة ١٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-26
رحال
لا تعليم بعد السادس ابتدائي!! - رحال م٦ - الحلقة ١٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-26
كان يا مكان
وكفى بالله وكيلا- كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢١ | الموسم 3
11:00 | 2025-07-26
كان يا مكان
وكفى بالله وكيلا- كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢١ | الموسم 3
11:00 | 2025-07-26
Biotic
اسباب تأخر الحمل، التبول اللاارادي - م٤ Biotic - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-25
Biotic
اسباب تأخر الحمل، التبول اللاارادي - م٤ Biotic - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-25
حصاد السومرية
لحظة إنفـ.جار الإهمال المتراكم في الكوت - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-25
حصاد السومرية
لحظة إنفـ.جار الإهمال المتراكم في الكوت - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-25
اخترنا لك
الداخلية تنشر صور المتورطين باقتحام دائرة الزراعة في بغداد
11:54 | 2025-07-27
تعزيزات بشرية.. إضافة 150 عنصراً لكل مديرية دفاع مدني بعد كارثة الكوت
11:49 | 2025-07-27
رصاصة خطأ تنهي حياة سائق تكسي باشتباكات بغداد: خرج يبحث عن رزقه فعاد جثة هامدة
11:48 | 2025-07-27
الشرطة الاتحادية تنعى أحد منتسبيها بحادثة الدورة
11:46 | 2025-07-27
بينهم مدني قُتل بـ"الصدفة".. الكشف عن حصيلة اشتباكات جنوب بغداد
08:56 | 2025-07-27
العمليات المشتركة تعلن هوية الجهة المشتبكة وتشكل لجنة تحقيقية
08:38 | 2025-07-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.